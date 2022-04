Corriere Fiorentino, Conference possibile ma occhio a Juve e Roma per i risultati nelle Coppe

Il settimo posto oggi occupato dalla Fiorentina vale l’approdo in Conference League; ma due scenari potrebbero inibire un posto europeo per l’Italia: Juve vincitrice di Coppa Italia e Roma vincitrice di Conference League. Tenere dietro l’Atalanta potrebbe bastare. La corsa all’Europa League andrebbe fatta sulla Roma. Difficile invece arrivare in Champions. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

