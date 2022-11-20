Corriere Fiorentino: “Amrabat porta Sabiri, operazione da chiudere a gennaio e trasferimento a giugno”

Sabiri in casa Fiorentina è un osservato speciale

Sono tanti altri i motivi d'interesse per lo stesso inviato viola, che avrà modo di osservare da vicino anche le gare di un Marocco nel quale oltre Amrabat anche Sabiri rappresenta un osservato speciale. Il centrocampista della Sampdoria è nome segnato sul taccuino della società, piace e potrebbe rappresentare un inserimento anche in ottica futura, una sorta di operazione da chiudere a gennaio per un trasferimento estivo, senza contare che proprio durante il Mondiale Amrabat potrebbe diventare in fretta ulteriore sponsor di un'avventura in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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