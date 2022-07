Corriere Fiorentina, esordio dal 1′ per Dodò con il Gala. Jovic con Sottil e Gonzalez

Oggi alle ore 18 la Fiorentina affronterà i turchi del Galatasaray, per quello che sembra essere un vero e proprio test europeo per i viola. Il Corriere Fiorentino ha provato a stilare la probabile formazione di partenza dei viola. Terracciano in vantaggio su Gollini. Quanto alla difesa, dovrebbe esserci il debutto dall’inizio di Dodò, con Igor e Milenkovic coppia centrale e Biraghi a sinistra. Altro discorso interessante è in cabina di regia, dove si alterneranno Mandragora e Amrabat. Infine in attacco, Jovic parte favorito sul Cabral, ai suoi lati Gonzalez e Sottil.