Corriere dello Sport, da questo week end Borja Valero sarà nel ritiro dell'Inter. Spalletti lo aspetta a Riscone di Brunico

Oggi inizia il ritiro dell'Inter e il nuovo allenatore nerazzurro aspetta il suo metronomo a centrocampo per questo week end

Borja Valero e la Fiorentina hanno un rapporto teso ormai e ricucire gli strappi non sembra possibile. Il quotidiano scrive che il giocatore è atteso a Riscone di Brunico, sede del ritiro dell’Inter, già nel weekend. Manca ancora l’accordo fra i due club per il costo del cartellino ma l’intesa potrebbe giungere a breve, questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.