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Corriere dello Sport, a Verona con Simeone in attacco supportato da Thereau, Chiesa e Benassi

Il Corriere dello Sport questa mattina studia già la Fiorentina in vista della partita di Verona contro la squadra di Pecchia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 12:11
Corriere dello Sport, a Verona con Simeone in attacco supportato da Thereau, Chiesa e Benassi - Thereau Fiorentina
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Manca sempre meno alla ripresa del campionato. Al centro sportivo Pioli inizia la preparazione della gara e studia la formazione da mandare in campo domenica al Bentegodi contro il Verona. Il neo colpo viola Cyril Thereau dovrebbe partire titolare, insieme a lui Simeone e alle sue spalle Chiesa e Benassi.

Corriere dello Sport Stadio

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