Corriere dello Sport, a Verona con Simeone in attacco supportato da Thereau, Chiesa e Benassi

Il Corriere dello Sport questa mattina studia già la Fiorentina in vista della partita di Verona contro la squadra di Pecchia

Manca sempre meno alla ripresa del campionato. Al centro sportivo Pioli inizia la preparazione della gara e studia la formazione da mandare in campo domenica al Bentegodi contro il Verona. Il neo colpo viola Cyril Thereau dovrebbe partire titolare, insieme a lui Simeone e alle sue spalle Chiesa e Benassi.

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