Corriere dello Sport, i tre leader dello spogliatoio della Fiorentina sono Astori, Badelj e Thereau

Un triumvirato per cercare di risollevare la squadra viola, uno giocatore per ruolo come punto di riferimento nello spogliatoio

E’ una Fiorentina senza un leader assoluto quella che è uscita fuori dopo un’estate rivoluzionaria. Sono state individuate tre guide all’interno dello spogliatoio, e queste sono Astori, Badelj e Thereau. Tre giocatori, uno per reparto, tutta gente che ha sicuramente esperienza, sia in campo nazionale che internazionale e che ha vissuto le dinamiche di molti spogliatoi. Il triumvirato viola sarà il punto di riferimento per il nuovo allenatore Pioli nel corso di questa stagione viola.

Corriere dello Sport Stadio