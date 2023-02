Corriere dello Sport sottolinea: “Amrabat sotto accusa, ora rallenta il gioco della Fiorentina”

Sotto accusa attualmente Amrabat, e la sua tendenza a rallentare il gioco della Fiorentina, oltre agli errori individuali come accaduto contro l’Empoli. Nei recuperi è sempre stato un uomo fondamentale fino a novembre, ma adesso sembra che stia trovando difficoltà anche in quella che era la sua caratteristica migliore e principale. In modo particolare in campionato perché in Europa, ad esempio a Braga, è riuscito ad emergere e la UEFA lo ha pure celebrato per la sua prestazione di alto livello. Lo scrive il Corriere dello Sport.

