E dire che l’attaccante del Genoa, se non si fosse infortunato, sarebbe finito al Crystal Palace per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Il giocatore adesso sta lavorando sul suo recupero: al momento è possibile ipotizzare un ritorno in campo prima per le ultime giornate di campionato, a maggio, in vista della volata finale, con qualche settimana di anticipo rispetto ai tempi preventivati all’inizio. E con una voglia matta di dimostrare tutto il proprio valore, dopo i 5 gol (incluso quello realizzato proprio alla Fiorentina, alla seconda stagionale) di questo campionato. Michelangelo Minieri, il suo procuratore (ex viola pure lui), ha chiuso il cerchio,in silenzio e registrando l’entusiasmo del suo assistito.

Corriere dello Sport