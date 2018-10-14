Corriere dello Sport, se non saranno i giocatori a chiedere la cessione resteranno tutti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel futuro in casa Fiorentina ci sarà il tempo per sedersial tavolo per parlare di prolungamenti di contratti. I pezzi più pregiati della rosa, da Pe...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel futuro in casa Fiorentina ci sarà il tempo per sedersial tavolo per parlare di prolungamenti di contratti. I pezzi più pregiati della rosa, da Pezzella a Benassi, da Milenkovic a Chiesa passando per Simeone, hanno scadenze lontane nel tempo, quindi non c’è fretta alcuna, anche perché la decisione e la volontà della società viola è sempre la stessa: se non saranno gli stessi giocatori a chiedere la cessione, la Fiorentina è pronta a tenerseli tutti stretti. Piuttosto, strada facendo, si starà attenti alle eventuali occasioni che potrebbero presentarsi in uscita e in entrata per migliorare la rosa.