Corriere dello Sport, Sabiri subito o in estate: avviati i contatti per il giocatore della Sampdoria

La Fiorentina è al lavoro per piazzare il colpo Sabiri

Sabiri, un nuovo centrale, ma non solo. A oltre un mese dall’inizio del calciomercato sono molti gli spunti su cui la Fiorentina sarà chiamata a lavorare. Per il fantasista della Samp ci sono stati di recente contatti preliminari: potrebbe rappresentare un'alternativa sulla trequarti a Bonaventura (in scadenza) e a Barak (in prestito ma destinato al riscatto). Il club viola sul marocchino per ora nicchia (non smentendo) anche se resta da capire se l’affare si potrà concretizzare a gennaio o in estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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