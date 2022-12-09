Corriere dello Sport, Sabiri, la Samp spara, vuole 10 milioni. La Fiorentina punta sulle contropartite?

Per la Fiorentina è impossibile avvicinarsi alle richieste dei blucerchiati

Resta invece molto caldo il fronte legato ad Abdelhaimd Sabiri: la necessità di monetizzare della Samp favorisce i sogni della Fiorentina, che tuttavia resta distante dalle richieste arrivate da Genova per il fantasista: impossibile avvicinarsi alle pretese dei blucerchiati, che valutano il marocchino 10 milioni di euro (e certo le buone prove in Qatar non aiutano). Di fondo però resta la convinzione che alla fine il volere del calciatore - che nell’intervista al nostro giornale si è quasi tradito con un sorriso - possa avere la meglio. E che il fronte delle contropartite da inserire nell'affare sia quello vincente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, SABIRI, LA FIORENTINA ATTENDE MA C’È IL RISCHIO ASTA A CAUSA DEL MONDIALE

https://www.labaroviola.com/gazzetta-sabiri-la-fiorentina-attende-ma-ce-il-rischio-asta-a-causa-del-mondiale/195231/