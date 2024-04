Corriere dello Sport: “Palladino in linea con il gioco di Italiano. A fine maggio incontrerà il Monza”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Raffaele Palladino come possibile sostituto di Vincenzo Italiano sulla panchina viola. Il tecnico del Monza, il cui contratto scadrà a giugno, si troverà con la dirigenza brianzola il prossimo 27 maggio ma la sensazione è che il suo ciclo sia finito. Con lui potrebbero seguirlo il collaboratore tecnico Federico Peluso, ex difensore in particolare di Atalanta e Sassuolo (ma anche della Juventus) e Giulio Donati, pure lui ex difensore proprio del Monza e già virtualmente parte dello staff del tecnico campano.

Palladino nella sua esperienza a Monza ha quasi sempre utilizzato un 3-4-2-1 molto offensivo, tuttavia quest’anno ha spesso optato anche per un 4-2-3-1 per dare un po’ più sostanza alla retroguardia. Pur amando il possesso palla e la costruzione del basso, da quando a Monza è arrivato Milan Djuric cerca di favorire di più le verticalizzazioni. Il suo “maestro” – come definito da lui stesso – è Gian Piero Gasperini, tuttavia per il suo modo di giocare rappresenterebbe un cambiamento in linea con la strada tracciata a Firenze da Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI GALLOPPA