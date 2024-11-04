Corriere dello Sport: “Palladino ha cambiato la Fiorentina, Dodò conferma il cambio di mentalità ed il dialogo”

La Fiorentina continua a vincere anche le partite più difficili

La Fiorentina continua a vincere anche le partite più difficili, come quella contro il Torino, dimostrando concretezza e una mentalità forte nelle cosiddette "partite sporche". L'allenatore Raffaele Palladino è stato determinante nell'instillare questa mentalità vincente in poco tempo, conquistando il rispetto e la fiducia dei giocatori, come confermato da Dodò, che lo descrive come un tecnico attento al dialogo e rispettoso di tutti.

Il segreto del successo della Fiorentina risiede nell'alchimia del gruppo e nella fiducia ritrovata, che permette ai giocatori di esprimersi al meglio in campo e di credere nei propri obiettivi. Dodò, soddisfatto anche dei miglioramenti difensivi della squadra, spera persino in una convocazione nella nazionale brasiliana.

Riccardo Sottil, parte fondamentale del progetto viola, conferma l'ambizione del gruppo: l'obiettivo è mantenere il livello di prestazione, sia in casa che in trasferta, per continuare a raccogliere punti. L'unione e il divertimento condiviso dentro e fuori dal campo rendono questo momento davvero speciale per la Fiorentina e i suoi tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-esalta-la-fiorentina-si-puo-dire-questa-squadra-e-da-champions-league/275421/