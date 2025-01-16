Corriere dello Sport: “Palladino è sotto esame, lui più dei giocatori. Torino e Lazio? Decisive”

Più dei giocatori è il mister ad essere sotto esame

"Ho sentito il presidente Commisso e mi ha pregato di dirvi che il gruppo è unito. Con il tecnico non c'è nessun problema e non abbiamo contattato nessun altro allenatore". Così Alessandro Ferrari, prima della presentazione di Folorunsho, ha allontanato tutte le voci su un possibile cambio in panchina. Il Corriere dello Sport, analizza più nel dettaglio la posizione di Raffaele Palladino.

Sì, perché il tecnico della Fiorentina è sotto esame. Lui più dei giocatori, con la società pronta a dargli gli onori e gli oneri, in tutti i sensi. I dirigenti viola, partendo da Commisso, hanno difeso il lavoro dell'ex Monza ma adesso ogni partita sarà un esame, finché non sarà tornata la vera Fiorentina. Per lui e per i giocatori.

Per questo motivo, le partite contro Torino e Lazio saranno decisive. C'è la volontà di andare avanti insieme pensando al bene della Fiorentina, ma nel calcio va così: 1 punto in 5 partite porta a uno scossone quasi scontato che parte dalle fondamenta della società fino alla panchina dell'allenatore. Di pari passo sono arrivate le prime voci, che Ferrari ha subito bloccato. Ma le parole non sono concrete, i risultati si. Per questo motivo conteranno sempre loro. Torino e Lazio, poi capiremo deve sarà questa Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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