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Corriere dello Sport: “Oggi allenamenti, Palladino valuta Mandragora. Pongracic punta al Milan”

Ieri giorno di riposo per la Fiorentina ma oggi si riparte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2024 09:14
Corriere dello Sport: “Oggi allenamenti, Palladino valuta Mandragora. Pongracic punta al Milan” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lunedì di riposo per la Fiorentina. Dopo lo 0-0 di Empoli ci sono state ventiquattro ore di pausa concesse da Palladino. Gli allenamenti riprendono oggi e al Viola Park sarà già l'antivigilia della prima di Conference. Il tecnico viola dovrà valutare le condizioni di Mandragora, recuperabile per la gara coi New Saints di giovedì, mentre l'altro ai box, vale a dire Pongracic, dovrebbe essere risparmiato per poi puntare al rientro nella sfida contro il Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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