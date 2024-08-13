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Corriere dello Sport non ha dubbi: "Commisso dice no, la Juve non avrà Nico. Ora come reagisce il 10?"

Commisso toglie Nico dal mercato, non sarà della Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2024 09:17
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Commisso dice no, la Juve non avrà Nico. Ora come reagisce il 10?" -
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Rocco Commisso toglie dal mercato Nico Gonzalez, l'argentino non vestirà la maglia bianconera. Un colpo di scena importante per quanto riguarda il futuro dell'argentino. La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per il numero 10 di Palladino era entrata nel vivo, finché ieri Rocco Commisso è sceso in campo e ha tolto Nico Gonzalez dal mercato. Un rifiuto simile a quello avvenuto a gennaio con l'offerta del Brentford. Bisogna aggiungere però, che in quella situazione Nico non ha forzato la mano per l'addio. Mentre adesso, lui vorrebbe giocare la Champions League. Come reagirà quindi il giocatore al no della Fiorentina? Intanto, la Juventus vede complicarsi la sistemazione di McKennie e Kostic. Il primo piace alla Fiorentina e si potrebbe imbastire una trattativa slegata a Nico Gonzalez. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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