Corriere dello Sport , Nikola Kalinic ha accettato il Milan, alla Fiorentina 25 milioni

Kalinic ad un passo dal Milan, questo è quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è ad un passo il trasferimento di Nikola Kalinic dala Fiorentina al Milan. Il centravanti croato avrebbe accettato e detto si all'offerta rossonera. Fassone e Mirabelli hanno offerta alla società viola 25 milioni di euro