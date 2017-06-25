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Corriere dello Sport , Nikola Kalinic ha accettato il Milan, alla Fiorentina 25 milioni

Kalinic ad un passo dal Milan, questo è quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 08:41
Corriere dello Sport , Nikola Kalinic ha accettato il Milan, alla Fiorentina 25 milioni -
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è ad un passo il trasferimento di Nikola Kalinic dala Fiorentina al Milan. Il centravanti croato avrebbe accettato e detto si all'offerta rossonera. Fassone e Mirabelli hanno offerta alla società viola 25 milioni di euro

La prima pagina del Corriere dello Sport

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