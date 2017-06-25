Corriere dello Sport , Nikola Kalinic ha accettato il Milan, alla Fiorentina 25 milioni
Kalinic ad un passo dal Milan, questo è quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 08:41
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è ad un passo il trasferimento di Nikola Kalinic dala Fiorentina al Milan. Il centravanti croato avrebbe accettato e detto si all'offerta rossonera. Fassone e Mirabelli hanno offerta alla società viola 25 milioni di euro