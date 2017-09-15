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Corriere dello Sport, niente ritiro pre gara per la Fiorentina. Stasera cena insieme al centro sportivo viola

Cena al completo e poi tutti a casa, domani rifinitura ai campini. Così Pioli ha eliminato il ritiro per la gara contro il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 11:56
Corriere dello Sport, niente ritiro pre gara per la Fiorentina. Stasera cena insieme al centro sportivo viola - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo l’allenamento di oggi, vigilia di Fiorentina-Bologna, la squadra viola cenerà insieme all’interno del centro sportivo. Nessun ritiro è previsto in vista della gara contro i rossoblu. I giocatori si ritroveranno direttamente domani mattina per una breve sgambata in attesa della partita. Così riporta il Corriere dello Sport questa mattina.

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