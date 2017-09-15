Corriere dello Sport, niente ritiro pre gara per la Fiorentina. Stasera cena insieme al centro sportivo viola
Cena al completo e poi tutti a casa, domani rifinitura ai campini. Così Pioli ha eliminato il ritiro per la gara contro il Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 11:56
Dopo l’allenamento di oggi, vigilia di Fiorentina-Bologna, la squadra viola cenerà insieme all’interno del centro sportivo. Nessun ritiro è previsto in vista della gara contro i rossoblu. I giocatori si ritroveranno direttamente domani mattina per una breve sgambata in attesa della partita. Così riporta il Corriere dello Sport questa mattina.