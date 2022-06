Corriere dello Sport, Mandragora prende tempo ma entro domani la Fiorentina vuole una risposta

Stesso discorso per quanto riguarda Rolando Mandragora, dove però in questo caso è ancora tutta da valutare la posizione del diretto interessato: se da un lato Fiorentina e Juventus hanno trovato l’accordo sul valore del cartellino dell’ex Udinese, si attende ancora di conoscere l’ultima parola del regista stesso, che tra oggi e domani si confronterà nuovamente con i viola è sarà sollecitato a sciogliere le sue riserve. Nel cuore di Mandragora c’è infatti ancora il Torino che tuttavia, per pareggiare la ricca offerta arrivata ai bianconeri da Firenze, dovrà prima procedere alla cessione di Bremer. Lo scrive il Corriere dello Sport.

