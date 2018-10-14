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Corriere dello Sport, l'Inter vuole e segue Veretout. Osservatori nerazzurri seguono il francese

Oltre ai già citati Modric, De Jong e Barella, l'Inter monitora anche molti altri profili per il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, 007 nerazzurri h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 12:40
Corriere dello Sport, l'Inter vuole e segue Veretout. Osservatori nerazzurri seguono il francese - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Oltre ai già citati Modric, De Jong e Barella, l'Inter monitora anche molti altri profili per il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, 007 nerazzurri hanno visionato e continueranno a farlo anche in futuro Tousart Ndombelé del Lione. Sul taccuino è segnato in rosso anche il nome di Veretout della Fiorentina, senza dimenticare il giovanissimo Tonali del Brescia e Palacios del River Plate (20 anni e una clausola rescissoria da 15 milioni che probabilmente sarà raddoppiata a breve). Cosi rimporta Internews.com

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