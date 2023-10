Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole adeguare il contratto a Kayode e allungarlo fino al 2027”

Kayode sta incantando nelle prime uscite con la maglia della Fiorentina. Il giornalista Francesco Gensini sul Corriere dello Sport parla del contratto del terzino viola: “La Fiorentina a luglio 2021 ha investito su Kayode e ora se lo gode, per nulla “spaventata” che, ad esempio, ci fossero gli osservatori dell’Arsenal in tribuna al “Franchi”: ma se l’è goduto anche il ct azzurro Luciano Spalletti. C’è un contratto fino al 2025 con opzione di un altro anno a garanzia, c’è la volontà di mettersi a sedere intorno a un tavolo per adeguare questo contratto economicamente e di allungarlo di un altro paio di stagioni. C’è un progetto ambizioso e Mike ne è dentro a tutti gli effetti”.

