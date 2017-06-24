Corriere dello Sport, la Fiorentina rimpiazza Bernardeschi con Berardi e Politano. La strategia viola

Sarebbe un doppio colpo in arrivo in casa Fiorentina per il dopo Bernardeschi. Corvino studia la strategia. Questa l'indiscrezione del Corriere

La cessione di Bernardeschi è sempre più vicina, ragione per la quale la Fiorentina dovrà correre ai ripari e trovare il suo erede. Il profilo che piace è quello di Matteo Politano: il suo entourage ha già dato l’ok per il trasferimento, ora la Fiorentina deve trovare l’intesa con il Sassuolo. Ma non è finita qui, con il tesoretto che la società incasserà dal traferimenti di Bernardeschi, Corvino punta a prendere un altro gioiellino neroverde, Domenico Berardi, valutato poco piu di 40 milioni.

Corriere dello Sport