Corriere dello Sport: “Kean e Kayode sono tornati. Pronta la Fiorentina in campo con il Milan”

L'obiettivo della Fiorentina ora è concentrarsi completamente per la gara contro il Lecce

Kean è tornato ad allenarsi in gruppo da mercoledì, confermando che la sua lombalgia è risolta e che sarà pronto a guidare l'attacco della Fiorentina domenica contro il Lecce. Questo è un sollievo per Palladino, che non dovrà cercare alternative per il ruolo di centravanti. Anche Kayode è rientrato in squadra, insieme agli altri Nazionali come Bove e Comuzzo.

Con tre giorni ancora a disposizione, Palladino potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro il Milan, poiché tutto sembra andare in quella direzione. L'obiettivo ora è concentrarsi completamente sulla partita contro il Lecce. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-finalmente-ha-2-terzini-che-sanno-far-male-gosens-e-dodo-sanno-difendere-e-attaccare-chiedere-al-milan/272822/