Corriere dello Sport, Kalinic primo nome del Milan per l'attacco ma adesso il suo rivale è Zlatan Ibrahimovic
Suggestione Milan per Zlatan Ibrahimovic e il centravanti svedese insidia Kalinic per il ruolo di attaccante nella squadra di Montella
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 11:41
Kalinic rimane il favorito per essere nuovo attaccante del Milan ma adesso ha un rivale in più rispetto a pochi giorni fa per trasferirsi a Milano: Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è solo una suggestione a causa del grave problema al ginocchio destro dal quale lo svedese deve ancora riprendersi ma un clamoroso arrivo dello svedese alla corte di Montella non è assolutamente da scartare.
Corriere dello Sport