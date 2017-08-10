Corriere dello Sport, Kalinic primo nome del Milan per l'attacco ma adesso il suo rivale è Zlatan Ibrahimovic

Suggestione Milan per Zlatan Ibrahimovic e il centravanti svedese insidia Kalinic per il ruolo di attaccante nella squadra di Montella

Kalinic rimane il favorito per essere nuovo attaccante del Milan ma adesso ha un rivale in più rispetto a pochi giorni fa per trasferirsi a Milano: Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è solo una suggestione a causa del grave problema al ginocchio destro dal quale lo svedese deve ancora riprendersi ma un clamoroso arrivo dello svedese alla corte di Montella non è assolutamente da scartare.

Corriere dello Sport