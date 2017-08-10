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Corriere dello Sport, Kalinic primo nome del Milan per l'attacco ma adesso il suo rivale è Zlatan Ibrahimovic

Suggestione Milan per Zlatan Ibrahimovic e il centravanti svedese insidia Kalinic per il ruolo di attaccante nella squadra di Montella

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 11:41
Corriere dello Sport, Kalinic primo nome del Milan per l'attacco ma adesso il suo rivale è Zlatan Ibrahimovic -
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Kalinic rimane il favorito per essere nuovo attaccante del Milan ma adesso ha un rivale in più rispetto a pochi giorni fa per trasferirsi a Milano: Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è solo una suggestione a causa del grave problema al ginocchio destro dal quale lo svedese deve ancora riprendersi ma un clamoroso arrivo dello svedese alla corte di Montella non è assolutamente da scartare.

Corriere dello Sport

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