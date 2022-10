Corriere dello Sport, Jovic, rientrato il problema all’anca accusato a Lecce: parte dal 1’?

Gioca Cabral o gioca Jovic, sempre non tralasciando la soluzione con Kouame centravanti che Vincenzo Italiano forse ha accantonato o forse no? Il dubbio che non ci “doveva” essere invece c’è, perché alla fine Luka Jovic è nella lista dei convocati (venticinque: manca soltanto Sottil, oltre ovviamente Castrovilli, e così sono sette le partite in cui l’esterno è sta- to costretto a dare forfait per il reiterarsi dei problemi alla schiena – ufficialmente nessun report medico da parte del club – accusati nella trasferta di Bologna dell’11 settembre), conferma come da comunicato che il fastidio articolare all’anca dei primissimi minuti di Lecce-Fiorentina non era niente di che. Lo scrive il Corriere dello Sport.

