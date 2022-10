I convocati della Fiorentina per l’Inter: c’è Jovic, tornano Gollini e Maleh. Ancora out Sottil

La Fiorentina ha reso nota attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera al Franchi contro l’Inter. Buone notizie per quanto riguarda Luka Jovic, incluso nel gruppo nonostante l’infortunio che lo aveva bloccato contro il Lecce. Tornano a disposizione anche Gollini, Maleh e Ranieri. Ancora out, invece, Riccardo Sottil.