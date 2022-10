Corriere dello Sport, Jovic in panchina, Cabral è in pole per la gara di stasera: occasione per il brasiliano  

Le gerarchie sono chiare a favore di Jovic, ma l’allenamento di ieri ha prospettato forse a sorpresa o forse no l’ipotesi Cabral dall’inizio in un’occasione super per il brasiliano: nelle tre partite successive alla sosta per le Nazionali, l’ex Basilea è stato in campo complessivamente appena tre minuti. E di nuovo tris, qui composto da Kouame, Gonzalez e Saponara, da cui scegliere gli esterni: con l’ivoriano, via libera all’argentino se la tallonite non si fa “sentire”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

