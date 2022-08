Corriere dello Sport, Italiano vuole anche Bajrami alla Fiorentina: Zurkowski vicino al ritorno all’Empoli

All’innesto di Barak, tuttavia, potrebbero fare seguito altri movimenti, gran parte dei quali saranno subordinati all’approdo della Fiorentina alla fase a gironi della Conference. La rosa a disposizione di Italiano resta ancora da sfoltire e sono molti gli elementi che entro il 1° settembre potrebbero trovare un’altra collocazione. Su tutti c’è Zurkowski, che pur essendo rimasto ai box infortunato (a causa di una distorsione alla caviglia che lo ha messo ko contro la Cremonese) è sempre più vicino al ritorno a Empoli: di questo – e di altro – hanno parlato domenica il dg viola Barone e il ds degli azzurri Accardi, che all’interno dei loro discorsi hanno valutato ancora una volta la posizione di Bajrami, elemento che Italiano vorrebbe al più presto per poter disporre di un giocatore eclettico in grado di trasformarsi, all’occorrenza, o in mezzala o in esterno offensivo. Le parti torneranno ad aggiornarsi all’inizio della prossima settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

