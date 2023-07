Corriere dello Sport: “Italiano spinge per Arthur. Manca la quadra sull’ingaggio”

Secondo il Corriere dello Sport, Arthur Melo si avvicina alla Fiorentina. Italiano in questi giorni sta spingendo più di ogni altro per il brasiliano. La sua voglia è quella di riportare il calciatore su alti livelli, così da farlo riscattare. Da capire se l’affare andrà in porto o meno, manca ancora la quadra sull’ingaggio da 5 milioni netti, e sul potenziale riscatto.

