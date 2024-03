Corriere dello Sport: “Italiano lascerà la Fiorentina, è il primo obiettivo del Napoli ma guai ad “invasioni di campo””

Secondo il Corriere dello Sport, Italiano lascerà Firenze ed è considerato da tempo il primo obiettivo del Napoli di De Laurentiis. Il sogno sarebbe Antonio Conte, ma se il Napoli vorrà restare nel solco della tradizione, dunque alimentarsi di tridente, Vincenzo Italiano parte in vantaggio, quasi di muso lungo, perché ha già colpito De Laurentiis, lo fece con lo Spezia e lo ha rifatto con la Fiorentina, ha una cultura in materia e una tendenza ad immergersi in un football che gradisce, privilegia e asseconda a modo suo.

A Firenze non resta e, avesse deciso di salutare già nell’estate scorsa, forse avrebbe avuto modo di prendersi l’eredità di Spalletti: De Laurentiis l’apprezza, ne conosce i desideri ed anche le ambizioni, dovrebbero orientare semplicemente (semplicemente?) il rapporto, evitando invasioni di campo.

LEGGI ANCHE, MINUTO DI SILENZIO