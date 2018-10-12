Corriere dello Sport, Inter e Milan vogliono Biraghi, sarà asta milionaria per prenderlo

Ci sarebbe in corso una lotta serrata di mercato per accaparrarsi Cristiano Biraghi, questo secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio. Le due principali contendenti sarebber...

Ci sarebbe in corso una lotta serrata di mercato per accaparrarsi Cristiano Biraghi, questo secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio. Le due principali contendenti sarebbero Milan e Inter, due squadre con cui Biraghi ha già avuto a che fare. I rossoneri l’hanno corteggiato per tutta l’estate seppur non riuscendo a portarlo via da Firenze, i nerazzurri invece sono la squadra con cui proprio il terzino ha debuttato fra i grandi. Per l’Inter il ritorno del giocatore sarebbe importante quanto prodotto del settore giovanile del club neroazzurro.