Labaro Viola

Corriere dello Sport, in estate offerta dell'Inter di 50 milioni per Bernardeschi

In caso di rifiuto della società viola la società nerazzurra virerà su Berardi. Bernardeschi è uno dei grandi obiettivi di Suning

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2017 11:51
Corriere dello Sport, in estate offerta dell'Inter di 50 milioni per Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Inter
Bernardeschi
Condividi

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Inter in attacco il primo obiettivo è Bernardeschi che, nonostante le parole di affetto alla Fiorentina, l’Inter non ha intenzione di mollare. Ai Della Valle in estate arriverà una proposta importante, tra i 40 e i 50 milioni. Se i dirigenti viola risponderanno di no, sarà fatto un tentativo con il Sassuolo per Berardi, sempre in orbita Juventus.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok