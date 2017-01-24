Corriere dello Sport, in estate offerta dell'Inter di 50 milioni per Bernardeschi

In caso di rifiuto della società viola la società nerazzurra virerà su Berardi. Bernardeschi è uno dei grandi obiettivi di Suning

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Inter in attacco il primo obiettivo è Bernardeschi che, nonostante le parole di affetto alla Fiorentina, l’Inter non ha intenzione di mollare. Ai Della Valle in estate arriverà una proposta importante, tra i 40 e i 50 milioni. Se i dirigenti viola risponderanno di no, sarà fatto un tentativo con il Sassuolo per Berardi, sempre in orbita Juventus.