Corriere dello Sport: "Il Genoa vuole bloccare Gudmundsson, ma a Firenze lo sognano con Nico Gonzalez"

Nuovi dettagli sulla situazione Gudmundsson

Nuovi dettagli sulla situazione che riguarda Albert Gudmundsson. La telenovela sul futuro dell'islandese continua senza sosta e adesso, ci sarebbe uno scenario nuovo. La Fiorentina ha da settimane l'accordo sia con il Genoa che con il giocatore, tutto sembra fatto. Poi arriva l'Atalanta che con l'acquisto di Retegui, obbliga il Genoa a trovare prima un sostituto per poi cedere Gudmundsson. Il tempo passa, ma la fiducia della Fiorentina non cambia. Finché, nella testa di Gilardino, qualcosa cambia. Infatti, il Genoa avrebbe offerto un rinnovo a rialzo a Gudmundsson, inserendolo al centro del progetto rossoblù. Intanto, Rocco Commisso ha bloccato Nico Gonzalez, con le due operazioni che non sembrano così legate. E adesso la Fiorentina tenta il colpo clamoroso: avere sia l'islandese che l'argentino a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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