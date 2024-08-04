Corriere dello Sport: "Ieri incontro tra la Fiorentina e l'agente di Gudmundsson: fatta bozza di contratto"

È partita ufficialmente l'offerta al Genoa per Albert Gudmundsson, il primo vero obiettivo di mercato. 5 milioni per il prestito oneroso, altri 20 per il riscatto obbligato a determinate condizioni: q...

È partita ufficialmente l'offerta al Genoa per Albert Gudmundsson, il primo vero obiettivo di mercato. 5 milioni per il prestito oneroso, altri 20 per il riscatto obbligato a determinate condizioni: questo quanto Pradè e Goretti hanno messo sul piatto con un tentativo serio e mirato, con effetto sul club rossoblu decisamente diverso da gennaio. A corollario di tutto, ieri c'è stato un incontro con Giuffrida, procuratore dell'islandese: bozza di contratto definita per un altro pezzo di mosaico incastrato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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