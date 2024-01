Corriere dello Sport, Gudmundsson il sogno della Fiorentina, ipotesi contropartita per abbassare il prezzo

Albert Gudmundsson, l’islandese del Genoa è il nuovo e concreto obiettivo della Fiorentina per rinforzare l’attacco e il club viola. Il giocatore è un elemento che sta bene in tutti e tre i ruoli offensivi del 4-2-3-1 di Italiano. Seconda punta per attitudini naturali sa giocare anche da centravanti, da esterno offensivo e da trequartista. Seconda punta e quindi perfetto per l’eventuale 3-4-1-2 che è il modulo di scorta del tecnico siciliano. Venti milioni, questo è il prezzo del cartellino di Gudmundsson. Venti milioni sono parecchi, a meno che nella trattativa non entri un calciatore viola come parziale controvalore e il pensiero va subito a Nzola, di cui è nota però la volontà di non spostarsi da Firenze ed è già stato archiviato per questo il possibile scambio con la Salernitana per Dia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

