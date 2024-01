Gazzetta, il Genoa vuole almeno 25 milioni per Gudmundsson, Fiorentina al lavoro per limare la distanza

Offerta della Fiorentina per Albert Gudmundsson, l’attaccante islandese del Genoa: il Grifone vorrebbe trattenerlo fino a giugno e poi lasciarlo partire, ma l’arrivo di Vitinha, altra punta portoghese, dall’Olympique Marsiglia potrebbe facilitare le cose.

Il prezzo per il folletto capace di realizzare 11 gol (9 in campionato, 2 in Coppa Italia) fino a questo momento, e che rappresenterebbe l’aiuto ideale per Vincenzo Italiano che chiede rinforzi da un mese e mezzo? Almeno 25 milioni di euro, serve alzare ancora un po’ il tiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA RIVELAZIONE DI DI MARZIO