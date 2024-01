Di Marzio rivela: “Sondaggio Fiorentina per Thiago Almada. L’Atlanta United lo valuta sui 25 milioni”

La Fiorentina vive ore frenetiche di mercato. In giornata molte novità si sono susseguite in merito, con nomi nuovi come Gudmundsson, le novità su Belotti, la frenata su Vargas. Si aggiunge un nuovo sondaggio, questa volta a centrocampo, che servirebbe a rimpolpare la rosa negli ultimi giorni di mercato: si tratterebbe di Thiago Almada dell’Atlanta United, classe 2001 e capitano della Seleccion sub-23 dell’Argentina, in questo momento è impegnata nel Preolimpico in Venezuela. La valutazione si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

