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Notizie Thiago Almada Fiorentina
Di Marzio rivela: "Sondaggio Fiorentina per Thiago Almada. L'Atlanta United lo valuta sui 25 milioni"
30 gennaio 2024 01:06
Gattuso va a vedere De La Vega ma rimane a bocca aperta per Thiago Almada. Costa 20 milioni
10 giugno 2021 11:11
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