Corriere dello Sport: “Gudmundsson-Fiorentina c’è la svolta. Ed il Genoa sta chiudendo per il sostituto” 

Tutto sembrava procedere bene poi è arrivata la cessione di Retegui...

Vale per Nico Gonzalez, così come per Gudmundsson. La svolta di queste operazioni è davvero molto vicina. L'arrivo dell'islandese a Firenze è solo questione di giorni. La situazione è chiara. Il club viola ha già trovato l'accordo con il Genoa sulla base di un prestito pari a 7-8 milioni più 25 al riscatto. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, finché l'Atalanta non ha complicato i piani della Fiorentina con l'acquisto di Retegui. In quel momento, il Genoa ha frenato tutto per bisogno di un sostituto degno.

Ecco, questo sostituto è stato trovato. Harit del Marsiglia prenderà il posto di Gudmundsson e quindi, tutti i tasselli andranno al loro posto. Con Nico Gonzalez che volerà verso Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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