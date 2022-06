Corriere dello Sport, Gollini in pole per la porta della Fiorentina: piace anche alla piazza 

Se il Torino, scottato dall’inserimento della Fiorentina per Mandragora, aumentasse le pretese economiche per il 25enne Vanja Milinkovic, il club di Rocco Commisso potrebbe tornare con decisione su Pierluigi Gollini, classe ‘95, rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham e il mancato riscatto del cartellino da parte degli inglesi. Adesso sembrerebbe lui in pole per difendere i pali viola nella prossima stagione e sarebbe una soluzione molto gradita alla piazza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

