Corriere dello Sport, Fiorentina su Parisi. La chiave per l’Empoli si chiama Zurkowski?

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: a partire da oggi e per i prossimi due giorni (fino alla mezzanotte di venerdì) l’Empoli potrà riscattare dalla Fiorentina Szymon Zurkowski per la cifra – concordata la scorsa estate – di 4,5 milioni di euro, dando così la possibilità ai viola nelle successive 48 ore di esercitare il controriscatto versandone nelle casse del presidente Corsi circa 6. Tutto definito dunque, anzi no. Visto che, al momento, è proprio questo l’epilogo meno probabile, in un quadro della situazione che negli ultimi giorni ha fatto emergere nuovi possibili intrecci di mercato.

Non è un mistero infatti che, a Firenze, la dirigenza abbia da tempo messo gli occhi su alcuni pezzi pregiati degli azzurri e i prossimi giorni potrebbero essere utili perché le due società, nell’ambito della discussione del futuro del polacco, possano iniziare a tessere la tela in previsione di tutt’altri scenari. Due su tutti i nomi che la Fiorentina sta esaminando da gennaio: il portiere Guglielmo Vicario e il terzino Fabiano Parisi, seguiti in più occasioni dal vivo al Castellani. Lo scrive il Corriere dello Sport.

