Corriere dello Sport, Fiorentina-Napoli ieri nuovo incontro per Barak ma non è stato trovato l’accordo sulla formula

Infatti ieri in Arabia i due club si sono incontrati per discutere di Barak. La prima offerta di De Laurentiis, 500mila euro di indennizzo per il prestito, e 6 milioni per il riscatto è sospesa. La Fiorentina spinge per una cessione definitiva, con l’obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, come la qualificazione in Champions. Entrambe le parti vogliono l’accordo e il Napoli ha scelto Barak. Un giocatore pronto e che conosce a menadito la Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

