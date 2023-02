Corriere dello Sport: “Fiorentina di Italiano in svantaggio per prima in 29 gare, solo 2 vittorie in rimonta”

Un difetto di approccio ma anche e soprattutto di gestione della gara. La sconfitta patita domenica con il Bologna ha fatto tornare a galla per l’ennesima volta un antico difetto del- la Fiorentina, che contro i rossoblù ha certificato di nuovo le proprie difficoltà a saper riprendere in mano (o peggio ancora a controllare) una gara nel caso in cui si trovi costretta per prima ad andare sotto nel punteggio.

La statistica parla chiaro e racconta che sulle 75 partite fin qui disputate sulla panchina viola (comprendendo Serie A, Coppa Italia e Conference League) la squadra dell’ex Spezia è andata per prima in svantaggio in 29 circostanze (ovvero quasi nel 40% dei casi) e tra queste appena in due occasioni i suoi giocatori sono riusciti alla fine a vincere la partita, ribaltando l’handicap iniziale: è accaduto nello scorso campionato con la Sampdoria al Franchi (da 0-1 a 3-1) e pochi mesi fa nella fase a gironi della Conference League con il Basaksehir (da 0-1 a 2-1, sempre a Firenze). Un numero davvero troppo esiguo per una formazione che – per stessa ammissione della società – puntava in quest’annata a migliorare il rendimento tenuto nel 2021/22 ma che assume contorni più preoccupanti se si analizza quante delle 29 partite iniziate sotto di un gol hanno poi portato al ko finale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

