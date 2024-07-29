Corriere dello Sport: "Dodò o Kayode sacrificabili? I viola cederebbero più il primo. Per Kayo servono 20 milioni"

Tottenham e Newcastle sono interessati a Kayode

Michael Kayode dopo l'ultima stagione ha attirato certamente l'attenzione di molte squadre, soprattutto dalla Premier. Il Tottenham aveva già manifestato l'interesse verso di lui, ma adesso che sta cedendo Emerson Royal al Milan il buco va tappato. Proprio per questo potrebbe tornare su Kayode. La Fiorentina però vorrebbe continuare almeno un altro anno con il ragazzo, e forse cederebbe più a cuor leggero Dodò. In caso di offerta per Kayode se ne potrebbe discutere solo per più di 20 milioni, più dei 15 offerti dall'Aston Villa. Oltre agli Spurs su di lui c'è anche il Newcastle. Lo scrive Il Corriere Dello Sport

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