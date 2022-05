Corriere dello Sport, difesa della Fiorentina verso una rivoluzione: Milenkovic ed Igor nel mirino delle big

Non mancano le richieste da parte di alcune big di Serie A, per Milenkovic ed Igor, il serbo andrà in scadenza il brasiliano invece ha un contratto fino al 2024. La sensazione è che la difesa della Fiorentina subirà una vera e propria rivoluzione. Terzic e Martinez Quarta non hanno convinto molto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TRECENTO TIFOSI VIOLA AL CENTRO SPORTIVO PER CARICARE LA FIORENTINA: “DOMANI FACCIAMO LA STORIA”