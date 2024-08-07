Corriere dello Sport: "De Gea la priorità per la Fiorentina: pronto annuale da 2 milioni+1 di bonus"

Palladino accoglierebbe volentieri De Gea al Viola Park. Terracciano andrà a Monza

La Fiorentina ha deciso, spinta anche dalla volontà di mister Palladino, di rivoluzionare il parco portieri. L'attuale portiere viola, Pietro Terracciano ha accettato l'offerta arrivata da Monza; adesso la Fiorentina può affondare il colpo De Gea. La dirigenza viola ha avviato i contatti con l'entourage dell'ex Manchester United, lo spagnolo chiede 2 milioni più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026, per andare a guadagnare 3 milioni più 1 di bonus. Palladino lo accoglierebbe volentieri al Viola Park, e lo stesso De Gea accetterebbe di buon grado un trasferimento a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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