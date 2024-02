Corriere dello Sport controcorrente: “Ikoné o Nico a sinistra? No, li gioca Bonaventura”

Vincenzo Italiano si starebbe interrogando su chi giocare sulla sinistra. Né Nico Gonzalez, né Ikonè amano agire sul quel lato del campo e per questo motivo, il tecnico viola potrebbe optare per schierare Bonaventura. Una scelta già presa in considerazione contro l’Inter, con Lucas Beltran pronto ad agire alle spalle del “Gallo” Belotti. Nico, Beltran e Bonaventura. Possibile? Lo vedremo alle 12.30, quando la Fiorentina scenderà in campo per battere il Frosinone e scacciare la crisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

