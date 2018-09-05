Corriere dello Sport: contro il Napoli si rivede Veretout e Pioli prepara un ruolo da finto regista
Pioli stravede per Jordan Veretout e contro il Napoli sarà in campo a centrocampo, da finto regista, per contrastare l’azione degli avversari e rilanciare quella viola.Ai suoi lati Benassi e uno tra E...
Pioli stravede per Jordan Veretout e contro il Napoli sarà in campo a centrocampo, da finto regista, per contrastare l’azione degli avversari e rilanciare quella viola.
Ai suoi lati Benassi e uno tra Edimilson e Gerson, con lo svizzero che ha dato garanzie anche da centrale.
Veretout rappresenta l’anello ideale di congiunzione tra il gruppo che lo scorso anno doveva crearsi una nuova identità e il gruppo attuale che è chiamato a dare seguito a quella fase con prestazioni e risultati tali da garantire traguardi di livello.
Fonte: Il Corriere dello Sport