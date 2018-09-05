Corriere dello Sport: contro il Napoli si rivede Veretout e Pioli prepara un ruolo da finto regista

Pioli stravede per Jordan Veretout e contro il Napoli sarà in campo a centrocampo, da finto regista, per contrastare l’azione degli avversari e rilanciare quella viola.Ai suoi lati Benassi e uno tra E...

A cura di Redazione Labaroviola 05 settembre 2018 12:24

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