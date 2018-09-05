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Corriere dello Sport: contro il Napoli si rivede Veretout e Pioli prepara un ruolo da finto regista

Pioli stravede per Jordan Veretout e contro il Napoli sarà in campo a centrocampo, da finto regista, per contrastare l’azione degli avversari e rilanciare quella viola.Ai suoi lati Benassi e uno tra E...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 12:24
Corriere dello Sport: contro il Napoli si rivede Veretout e Pioli prepara un ruolo da finto regista -
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Pioli stravede per Jordan Veretout e contro il Napoli sarà in campo a centrocampo, da finto regista, per contrastare l’azione degli avversari e rilanciare quella viola.

Ai suoi lati Benassi e uno tra Edimilson e Gerson, con lo svizzero che ha dato garanzie anche da centrale.

Veretout rappresenta l’anello ideale di congiunzione tra il gruppo che lo scorso anno doveva crearsi una nuova identità e il gruppo attuale che è chiamato a dare seguito a quella fase con prestazioni e risultati tali da garantire traguardi di livello.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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