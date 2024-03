Corriere dello Sport: “Commisso resterà a Firenze fino a giugno. Scongiurata la cessione del club”

Rocco Commisso rimane a Firenze. In società qualcosa andrà cambiato, non ci sono dubbi e trovare una persona fidata come Joe Barone sarà impossibile, ma nonostante ciò Commisso adesso si vuole concentrare sul campo e sui suoi ragazzi. Il resto viene tutto in secondo piano. La cosa certa è l’atteggiamento del presidente della Fiorentina, pronto a rimanere fino a giugno a Firenze a gestire la sua società. La salma di Joe Barone sarà seguita dai suoi dirigenti, lui rimarrà al Viola Park. Segno che scongiura ogni tipo di cessione futura della Fiorentina. Insomma, Commisso c’è e ci sarà. La Fiorentina non sarà mai lasciata sola, mai. Lo scrive il Corriere dello Sport.

