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Corriere dello Sport: "Commisso blocca la cessione di Nico alla Juve. Prima Gudmundsson alla Fiorentina"

Commisso è sceso in campo in prima persona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2024 09:39
Corriere dello Sport: "Commisso blocca la cessione di Nico alla Juve. Prima Gudmundsson alla Fiorentina" -
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Nico Gonzalez-Juventus, scende in campo Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina si è inserito in prima persona nella trattativa tra l'argentino e Giuntoli. La Juventus ha offerto 30 milioni per Nico Gonzalez e la cifra alla Fiorentina piace, ma Rocco Commisso non vuole agevolare i bianconeri. E quindi per adesso ha stoppato tutto. Prima deve arrivare Gudmundsson a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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