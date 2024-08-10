Corriere dello Sport: "Commisso blocca la cessione di Nico alla Juve. Prima Gudmundsson alla Fiorentina"

Commisso è sceso in campo in prima persona

Nico Gonzalez-Juventus, scende in campo Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina si è inserito in prima persona nella trattativa tra l'argentino e Giuntoli. La Juventus ha offerto 30 milioni per Nico Gonzalez e la cifra alla Fiorentina piace, ma Rocco Commisso non vuole agevolare i bianconeri. E quindi per adesso ha stoppato tutto. Prima deve arrivare Gudmundsson a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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